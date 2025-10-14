ÆâÅÄÍµª¡¡£±£±·î¤Ç£µ£°ºÐ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¡£È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¡ÖÆ¦Æý¤ÎÎÏ¡×£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆâÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤Ë¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬À¸³è¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆ¦Æý¤ÎÎÏ¡×¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÄÄÎóÃª¤ÇÎÙ¤Î¿Í¤Ë¡Ö»×¤ï¤º¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¡×¡£¡Ö´ã¶À¤âË¹»Ò¤â¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤À¤ÎÉÔ¿³¤Ê¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿Áê¼ê¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤Î³èÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¶»¤Ë»ä¤âÌÀÆü¤«¤é¡¢¤¤¤äº£¤«¤é¡ª¡¡¾Ð´é¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡¢Íè·î£µ£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Âç´î¤Ó¡£
¡Ö¤Þ¤À£µ£°ºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤«¡¢¤â¤¦£µ£°ºÐ¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤«¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤Ï£¹£°¼þÇ¯¤Ç¡¢»ä¤¢¤È£´£°Ç¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££µ£°ºÐ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£