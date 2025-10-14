女優の今田美桜が大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の司会を務めることが１４日、決まった。綾瀬はるか、有吉弘行、同局の鈴木奈穂子アナウンサーとともに進行を務める。

今田は３月から放送された連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインに抜てき。「アンパンマン」などを手掛けた漫画家やなせたかしさんの妻の小松暢さんがモデルのヒロインを演じ、最高視聴率１８．１％を記録。全話平均でも１６．１％と、安定して高い視聴率を記録した。

さらに、９月に開催された「東京２０２５世界陸上」ではアンバサダーの大役に。ＴＢＳ系の中継では、表情豊かに選手たちの活躍を伝え、織田裕二らとともに大会を大いに盛り上げた。日本人選手の活躍の裏で、今田についても度々ネット上で話題になるなど、大きな注目を浴びた。

充実の一年を「紅白の司会」で締めくくることになった今田は「放送１００年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。紅白歌合戦は、毎年家族や友人と１年を振り返りながらテレビで拝見していて、アーティストの皆さんの素晴らしいパフォーマンスからたくさんの音楽の力をもらっていました。みなさんの素敵な１年の締めくくりになるよう、そして明るく２０２６年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います」とコメントした。

◆今田 美桜（いまだ・みお）１９９７年３月５日、福岡県福岡市出身。ＮＨＫでは連続テレビ小説「おかえりモネ」などに出演。紅白歌合戦では初めて司会を務める。