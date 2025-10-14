◆東都大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽中大１４―１駒大（１４日・神宮）

バットを振ればＨランプに灯がともる。中大・皆川岳飛（がくと、４年＝前橋育英）が打ちまくった。「３番・右翼」で先発すると初回無死一、二塁で中越えに先制の２点二塁打。「走者をかえすのがクリーンアップの仕事。いい形で打ててのれました」。２回は死球で出塁すると、第３打席以降は４打席連続安打。自身初という５打数５安打に「明日打てないんじゃないかと…」と苦笑した。

この日の時点で今季は２４打数１３安打、打率５割４分１厘とし、通算１００安打まで一気に４本とした左打者は「（記録は）あまり気にしないです。勝ちをものにするだけ」とチームの勝利に貢献することだけに専心。清水達也監督は「今年に入ってメンタルの面で強くなったし、４年生になってチームのことよりもチームのことを考えながらやっていることがこういう結果につながっていると感じます」と評した。

プロ志望届を提出し、９日後に迫ったドラフト会議の時を静かに待つ。「何もないといったらウソになるんですけど、一番は勝利のことを考えているので、副主将として自覚を持ったプレーだったり行動、姿勢がプロとの縁につながると思います」。まずはチームの勝利、勝ち点獲得を。それが夢につながることを皆川はわかっている。