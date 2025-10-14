【拡大画像へ】

日本出版販売は、劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」の公開を記念して、書店店頭における商品購入者限定オリジナルしおりのプレゼントと、オリジナルグッズの受注販売、ビックパネル展示の3つを組み合わせたキャンペーンを、映画公開日の10月24日より11月16日まで全国592書店にて開催する。

ゾンビィとして蘇った少女たちで結成されたアイドルグループ「フランシュシュ」のメンバー7人（源さくら、二階堂サキ、水野愛、紺野純子、ゆうぎり、星川リリィ、山田たえ）とプロデューサーの巽幸太郎が、秋服に身を包み、知的な眼鏡をかけて「読書の秋」を楽しむ姿の本キャンペーン限定描き下ろしイラストを使用したしおりやグッズとなっている。

イベント概要

商品購入時に描き下ろしオリジナルしおりをプレゼント

キャンペーン期間中に対象書店で商品の購入時に所定の引換画像を提示もしくはレジで声をかけると、購入金額1,000円につき9種のオリジナルしおりからランダムで1枚がもらえる。

※プレゼント対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。（図書カードを含む金券類等、一部対象外がございます。）

※1会計での配布枚数に上限はございません。

※オリジナルしおりがなくなり次第終了となります。

限定オリジナルグッズの受注販売を実施

【オリジナルしおり】【引換画像】

開催店舗のうち一部の書店店頭ならびに、日版が運営するオンライン書店Honya Club.comにて、本キャンペーン限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを受注販売する。

グッズは、「アクリルスタンド」（全8種）、アクリルスタンド全8種とジオラマパーツがセットになった「ジオラマアクリルスタンドセット」、「フランシュシュ」のメンバーたちが雑誌の表紙を飾った姿をイメージした「雑誌風タペストリー」（全3種）の3種類。

【ゾンビランドサガ アクリルスタンド（全8種）】

価格：各1,848円、サイズ：約115×150mm（組み立て前）

【ゾンビランドサガ ジオラマアクリルスタンドセット】

価格：14,850円、サイズ：（ジオラマ）背景パーツ/約180×170㎜、台座/約180×100㎜、（アクリル）約115×150mm（組み立て前）

【ゾンビランドサガ 雑誌風タペストリー（全3種）】

価格：各2,750円、サイズ：約300×390mm（紐部分除く）

【受付期間】

店頭：10月24日～11月16日

オンライン書店Honya Club.com：10月24日10時～11月17日10時

【商品お渡し期間】

店頭：2026年2月13日～3月15日

オンライン書店Honya Club.com：2026年2月以降発送予定

※店舗またはECサイトにより、注文受付開始日・内容が変更となる場合があります。

※本商品は受注生産販売となりますが、製造調整により、ごく少量が後日再販される場合がございます。

※グッズは実際のデザイン・仕様と異なる場合がございます。

キャラクター8人のビッグパネルが登場

キャンペーン開催書店のうち下記の8店舗では、「フランシュシュ」メンバーとプロデューサー巽幸太郎の描き下ろしイラストを使用した、書店店頭でしか見ることができないオリジナルビッグパネルを展示する。さらに「有隣堂横浜駅西口コミック王国」と「書泉ブックタワー店」の2店舗では、店外にビックポスターが掲示される。

展示期間：10月24日～11月16日

【展示内容】

ビックパネル展示店舗 展示キャラクター 積文館書店佐大通店 源さくら HMV&BOOKS HAKATA 二階堂サキ 有隣堂横浜駅西口コミック王国 ※ 水野愛 書泉ブックタワー店 ※ 紺野純子 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI ゆうぎり 星野書店近鉄パッセ店 星川リリィ 紀伊國屋書店府中店 山田たえ 紀伊國屋書店佐賀店 巽幸太郎

※ビッグポスター掲示店舗

※店頭での展示場所は、店舗スタッフにお問い合わせください。

※店頭でのパネル撮影の際は、ほかのお客様や店舗スタッフの映り込みにはご配慮ください。

【パネルデザイン（一例）】

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会