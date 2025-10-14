産交バスの阿蘇〜高千穂線（愛称：あそちほ号）が2025年10月10日（金）から運行を開始します。これにあわせ、一般社団法人 九州MaaS協議会、南阿蘇鉄道、JR九州、九州産交バス、産交バスの4社が連携。阿蘇・南阿蘇地域を周遊できるMaaSチケット「あそ旅のレールバス」「みなみあそ旅のレールバス」に、高千穂へのアクセスを便利にする「高千穂アクセス券」をセットにした新たなデジタルチケットを発売します。

この取り組みは、九州 MaaS 協議会が国土交通省の令和7年度「日本版 MaaS 推進・支援事業」に採択された事業の一環として実施されます。

熊本の秘境がまるごと乗り放題！チケット1枚で阿蘇〜高千穂まで行けちゃう夢のきっぷ

元のMaaSチケット「あそ旅のレールバス」「みなみあそ旅のレールバス」は、南阿蘇鉄道、JR九州、産交バス（一部路線）が利用できるデジタルチケットです。2023年7月15日に発売され、累計1,700枚を販売した実績があります。

スマートフォンアプリ「my route (マイルート)」で購入可能。紙のきっぷとは異なり、スマホ画面を提示するだけで乗車することができるほか、提携している観光施設や店舗で割引などの特典が受けられます。

「あそ・みなみあそ旅のレールバス」概要

「あそ旅のレールバス」「みなみあそ旅のレールバス」に「高千穂アクセス券」を組み合わせたデジタルチケットは、2025年10月11日(土)から販売開始。アプリで購入後、「利用開始」してから24時間有効となります。

販売箇所はスマートフォンアプリ「my route (マイルート)」内のみで、駅窓口などでの販売はありません。チケットの購入にはアプリをダウンロード後、「TOYOTA/LEXUSの共通 ID」の会員登録（無料）とクレジットカードなどの決済方法の登録が必要です。

対象エリアは、南阿蘇鉄道全線（トロッコ列車料金は別途必要）、JR九州の肥後大津〜宮地（特急料金は別途必要）または肥後大津〜立野（特急料金は別途必要）、九州産交バス・産交バスの各種路線バス（一部区間・路線限定あり）です。販売券種と金額は以下の通り（大人のみ）。

阿蘇エリア+南阿蘇エリア

・あそ旅のレールバス+高千穂アクセス券（片道）：4,700円

・あそ旅のレールバス+高千穂アクセス券（往復）：6,200円

南阿蘇エリア

・みなみあそ旅のレールバス+高千穂アクセス券（片道）：3,500円

・みなみあそ旅のレールバス+高千穂アクセス券（往復）：5,000円

利用可能エリア（イメージ）

阿蘇地域の絶景や高千穂峡の自然を満喫したい方は、アプリ「my route」をダウンロードしてチェックしてみてください。

