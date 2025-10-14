「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在でみずほフィナンシャルグループ<8411.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



みずほＦＧは続落、４６００円近辺まで下押しているが４５６０円台に位置する７５日移動平均線をサポートラインに押し目買いも考慮される場面。日銀が今月の金融政策決定会合で利上げを決める確率は低いとみられるが、中期的にはインフレ圧力が強まるなか、利上げに向けた動きは避けられないとの見方が支配的だ。少し長い目で見れば同社などメガバンクにとっては追い風が意識されるだけに、下値を拾っておきたいと考える投資家も少なくないようだ。３％を超える配当利回りも買いの拠りどころとなっている。



出所：MINKABU PRESS