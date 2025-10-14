シー・ヴイ・エス・ベイエリア<2687.T>が大幅安となっている。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を８８億９６００万円から８０億３１００万円（前期比２．７％増）へ、営業利益を５億６８００万円から１億６７００万円（同６０．４％減）へ、最終損益を２億４７００万円の黒字から４４００万円の赤字（前期１１億２３００万円の黒字）へ下方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１３円の年２６円から中間・期末各１０円の年２０円としたことが嫌気されている。



施設の新規開業を起点に事業投資及び設備投資の費用化が急速に進み収益を圧迫する状況が一定期間続く見込みであることに加えて、高止まりが続く物価や人件費の高騰を背景に原価コストの更なる上昇が見込まれることが要因としている。



同時に発表した８月中間期決算は、売上高３９億７４００万円（前年同期比１．９％増）、営業利益２２００万円（同９１．９％減）、最終損益６６００万円の赤字（前年同期８億１５００万円の黒字）となった。また、最終損益が赤字に転落したことから、中間配当予想を１３円から１０円（年２０円）へ減額修正した。



出所：MINKABU PRESS