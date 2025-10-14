アレンザホールディングス<3546.T>が大幅続伸している。１０日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算が、売上高７８１億２６００万円（前年同期比０．８％減）、営業利益３０億３９００万円（同６６．５％増）、純利益２０億２３００万円（同６５．９％増）となり、従来予想の営業利益２１億円を大きく上回って着地したことが好感されている。



消費者の節約志向や買い控えによる継続的な客数や買い上げ点数の減少により既存店売上高が減収となり、売上高は従来予想の７９６億円を下回ったものの、ＰＢ売り上げ比率の拡大やＰＢ商品の粗利率の改善、店舗閉鎖及びコストコントロールなどが奏功し利益は計画を上回って着地した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高１５５０億円（前期比１．１％増）、営業利益３７億５０００万円（同６．９％増）、純利益２２億円（同５．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS