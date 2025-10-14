「イケメンすぎ」「道明寺司」「プロ顔負けの…」東京V公式SNSの投稿にファン騒然
東京ヴェルディは12日、東京発のストリートブランド『WHIZLIMITED』とのコラボアイテム「MA-1」と「フットボールマフラー」を数量限定で販売することを発表した。
ビジュアルモデルを務めたのは、副キャプテンのDF谷口栄斗。東京Vは公式サイトで「東京を代表するストリートブランド『WHIZLIMITED』と東京をホームタウンとする東京ヴェルディのコラボレーション企画をぜひお楽しみください!」とPRした。
また、クラブ公式インスタグラム(@tokyo_verdy)や公式X(旧ツイッター/@TokyoVerdySTAFF)でも谷口のモデル姿を公開。ファンから「イケメンすぎ」「プロ顔負けのモデルっぷり」「すごく似合ってます!」「ジャケットもモデルもカッコいい」「ずっと誰かに似てると思ってたけど(『花より男子』の)道明寺司だわ」「超クールでがち惚れちゃった」「MA-1とクラブカラーが相性いい」「めっちゃオシャレ」「秒で完売した?」「もう売り切れすごい!」「考えるより前に買わないと売り切れるのすご」といった声が上がった。
『UNITY JACKET』— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) October 12, 2025
“For the supporters. For the team.”
2025年10月12日(日)、東京発のストリートブランド『WHIZLIMITED』とのコラボアイテム「MA-1」と「フットボールマフラー」が数量限定で登場。https://t.co/87RZlO1N7c#verdy #東京ヴェルディ #東京V #whiz #whizlimited pic.twitter.com/Vyzkwbt90s
『UNITY JACKET』 WHIZLIMITEDコーデ— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) October 12, 2025
東京発のストリートブランド『WHIZLIMITED』とのコラボアイテム「MA-1」と「フットボールマフラー」が数量限定で登場。
左胸にはチーム名の刺繍と取り外し可能なエンブレムワッペンを配置。
右袖裏は「UNITY FOOTBALL… pic.twitter.com/JZgSB5VMoo