　東京ヴェルディは12日、東京発のストリートブランド『WHIZLIMITED』とのコラボアイテム「MA-1」と「フットボールマフラー」を数量限定で販売することを発表した。

　ビジュアルモデルを務めたのは、副キャプテンのDF谷口栄斗。東京Vは公式サイトで「東京を代表するストリートブランド『WHIZLIMITED』と東京をホームタウンとする東京ヴェルディのコラボレーション企画をぜひお楽しみください!」とPRした。

　また、クラブ公式インスタグラム(@tokyo_verdy)や公式X(旧ツイッター/@TokyoVerdySTAFF)でも谷口のモデル姿を公開。ファンから「イケメンすぎ」「プロ顔負けのモデルっぷり」「すごく似合ってます!」「ジャケットもモデルもカッコいい」「ずっと誰かに似てると思ってたけど(『花より男子』の)道明寺司だわ」「超クールでがち惚れちゃった」「MA-1とクラブカラーが相性いい」「めっちゃオシャレ」「秒で完売した?」「もう売り切れすごい!」「考えるより前に買わないと売り切れるのすご」といった声が上がった。