『第76回NHK紅白歌合戦』司会が綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜に決定！番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか」

『第76回NHK紅白歌合戦』の司会が、紅白6年ぶりの司会となる綾瀬はるか、3年連続の有吉弘行、2025年の朝ドラ『あんぱん』でヒロインを演じた今田美桜、そして鈴木奈穂子 アナウンサーの4名に決定。さらに、番組テーマが「つなぐ、つながる、大みそか」となることが決定した。

■放送100年を締めくくる、節目の紅白

2025年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。「つなぐ、つながる、大みそか」という番組テーマには、これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように…そんな願いが込められている。

2025年も国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高、海外では終わりの見えない紛争が続くなど戦後80年経った今も、国内外で様々な「分断」が進んでいる。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超えつなぐ、つながる番組でありたい。

1年を締めくくる特別な日。みんなが音楽でひとつに。『紅白歌合戦』は、今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届ける。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信

らじる★らじるで同時・聴き逃し配信

