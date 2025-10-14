LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）の黒髪ショートボブ姿が公開され、話題を集めている。

【写真】黒髪ショートボブ姿のLE SSERAFIMサクラ／ショートボブを巻いた姿も【動画】LE SSERAFIM「SPAGHETTI」TEASING FILM

■上目遣いでメニュー表を口にくわえるLE SSERAFIMサクラ

これはLE SSERAFIMが10月24日にリリースする1stシングル「SPAGHETTI」のコンセプト「KNOCKING BASIL」のショット。フードデリバリーの配達員に扮したサクラは、黒髪のショートボブで、赤いポロシャツを着ている。2枚目では羽のついた赤いヘルメットをかぶった姿を披露。3枚目は自転車に乗って荷物を運ぶ姿、4枚目ではメニュー表を口にくわえ、上目遣いをしたキュートな表情を見せた。

10月9日に公開されたTEASING FILMでも、配達員に扮した姿を公開したサクラ。動画の最後で、ヘルメットを脱いだ姿がほんの少しだけ公開され、注目が注がれていた。

SNSでは、「ショートのさくちゃんかわいすぎ！」「まじで可愛い」「ショートボブめっちゃお似合い」「鬼可愛い」「今までで1番短いんじゃない！？」「思った以上にショート！」と、絶賛の声が続々と寄せられている。

■ウェービーな黒髪ショートボブのLE SSERAFIMサクラ

なお、コンセプトフォト「CHEEKY NEON PEPPER」で、サクラはショートボブをウェービーにセットしたヘアスタイルで登場している。

■動画：LE SSERAFIM「SPAGHETTI」TEASING FILM