張本美和が日本勢トップの7位をキープ、伊藤美誠は9位に後退、大藤沙月は10位｜卓球女子世界ランキング（2025年第42週）
国際卓球連盟（ITTF）は14日、2025年第42週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には7選手
女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）は日本8位から9位に後退し、大藤沙月（ミキハウス）は10位と3選手がトップ10に名を連ねている。
続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が22位と7選手が30位圏内にランクイン。
さらに31位に横井咲桜（ミキハウス）、33位に平野美宇（木下グループ）、35位に佐藤瞳（日本ペイントグループ）が入り、芝田沙季（日本ペイントグループ）が51位から48位に、赤江夏星（日本生命）が52位から49位に、出澤杏佳（レゾナック）が67位から66位にランクを上げた。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年10月14日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
7位 （-）：張本美和
9位 （↓ 8位）：伊藤美誠
10位（-）：大藤沙月
11位（-）：橋本帆乃香
14位（-）：早田ひな
15位（-）：長粼美柚
22位（-）：木原美悠
31位（-）：横井咲桜
33位（-）：平野美宇
35位（-）：佐藤瞳
48位（↑ 51位）：芝田沙季
49位（↑ 52位）：赤江夏星
66位（↑ 67位）：出澤杏佳