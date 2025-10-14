国際卓球連盟（ITTF）は14日、2025年第42週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には7選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）は日本8位から9位に後退し、大藤沙月（ミキハウス）は10位と3選手がトップ10に名を連ねている。

続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が22位と7選手が30位圏内にランクイン。

さらに31位に横井咲桜（ミキハウス）、33位に平野美宇（木下グループ）、35位に佐藤瞳（日本ペイントグループ）が入り、芝田沙季（日本ペイントグループ）が51位から48位に、赤江夏星（日本生命）が52位から49位に、出澤杏佳（レゾナック）が67位から66位にランクを上げた。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年10月14日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （↓ 8位）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：早田ひな

15位（-）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

31位（-）：横井咲桜

33位（-）：平野美宇

35位（-）：佐藤瞳

48位（↑ 51位）：芝田沙季

49位（↑ 52位）：赤江夏星

66位（↑ 67位）：出澤杏佳



