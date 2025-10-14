キズが、当初12月10日にリリースを予定していた1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の発売を、2026年4月8日に延期することを発表した。

来夢（Vo, G）は、自身のXにて「アルバムの発売延期を発表させていただきました。納得のいく作品を仕上げるため、もう少しだけ時間をください。これまでのキズを超えるモノを必ず届けます。」とコメントしている。

1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』

2026.4.8 RELEASE

予約：https://www.galaxybroadshop.com/products/dmgd-046-48-50 【完全生産限定盤A】DMGD-046/047 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)

仕様：特殊パッケージ仕様 【完全生産限定盤B】DMGD-048/049 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Documentary Footage

仕様：特殊パッケージ仕様 【通常盤】DMGD-050 [CD] ￥3,850 (tax in)

ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.) 発売元：DAMAGE

＜キズ LIVE TOUR 2026＞

2026年1月10日(土) 川崎 CLUB CITTA’

2026年1月17日(土) 新潟 NEXS

2026年1月25日(日) 名古屋 DIAMOND HALL

2026年2月1日(日) 仙台 darwin

2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA

2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION

2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR

2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL

2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama

※詳細後日解禁