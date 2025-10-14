10月10日、東京・日比谷に笑顔で現れたのは、女優の松本若菜だ。上半身に施されたビジューが上品さと妖艶さを際立たせる黒ドレスで、集まったファンに手を振ると歓声がわきあがった。

「松本さんが登壇したのは、8回めを迎える映画イベント『HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025』の初日です。『女性記者映画賞』のアンバサダーを務める松本さんは、トークショーをおこないました。近年、多くのドラマや映画で話題作に出演している松本さんですが、意外にもレッドカーペットを歩くのは初。映画鑑賞のマイルールや、あこがれの女性は石田ゆり子さんであることを語りました」（芸能記者）

2022年に放送されたドラマ『やんごとなき一族』（フジテレビ系）で、上流社会の意地悪な姉を怪演し、一気に知名度を上げた松本。それ以来、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）や『わたしの宝物』（フジテレビ系）で主演を務める快進撃を見せている。

「41歳の松本さんですが、遅咲きながら実力派として注目されました。22歳で上京してから、34歳まで飲食店でアルバイトするなど、苦労した下積み時代のストーリーも人々の共感を呼びました。そんな彼女が現在、出演しているのが日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）です。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語で、松本さんは、主演の妻夫木聡さんの元恋人で、競走馬の生産牧場を営む女性を演じています」（同前）

10月12日に第1話が放送されると、Xでは松本への好意的な意見が多数、投稿されていた。

《ロイヤルファミリーみてて前から思っていたけど松本若菜さん綺麗だなぁと》

《松本若菜さん綺麗だねー 遅咲きなのか最近まで知らなかった》

《松本若菜さん、単にお綺麗ってだけでなく、チャーミングなんだよな ロイヤルファミリーを観る動機がプラスされるわ》

ドラマのキーポイントとなる役柄に、ドラマファンも注目しているようだ。

「松本さんは北海道の牧場で働くシングルマザー役で、作業着にスッピンに近いメイクにもかかわらず、美貌が話題になっています。松本さんはスタッフや共演者への対応も丁寧で、現場の評判もいいんです。1月に公開された映画『室町無頼』では、主演の大泉洋さんが監督の入江悠さんに松本さんの起用を提案したほどです。今後は日曜劇場での主演も、十分期待できると思います」（芸能ジャーナリスト）

少し遅めのシンデレラストーリーというわけだ。