スープストック「フェルメールの牛乳を注ぐ女のスープ」予定より早く終了へ「想定を大きく上回る反響」
外食チェーン・スープストックトーキョーは14日、9月29日から販売していた人気メニュー「#フェルメールの牛乳を注ぐ女のスープ」が、予定より早く品切れとなることを発表した。
【画像】同時販売された「ゴッホの玉ねぎのスープ」
同社公式Ｘでは「当初10/24までのご提供を予定しておりましたが、想定を大きく上回る反響をいただき予定より早く品切れとなる見込みです。品切れの時期は店舗ごとに異なりますが、10/15目途で全店完売となる予定です」と報告。
また「多くのお客さまにお選びいただけたことは私たちにとって大きな喜びです。一方で、ご予定を立ててくださっていたにもかかわらずお届けできなかったお客さまには心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
現在、再販に向け準備を進めているそうで「数に限りはございますが、10/25・26に再販売を予定しております」とのこと。なお、「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」に代わり、「#北海道産とうもろこしと鶏肉のシチュー」を各店にて順次ご用意いたします。（※一部店舗を除く）」と予告した。
最後は「こちらも数量に限りはございますが、スープ専門店のシチューをぜひお楽しみいただければ幸いです」と呼びかけている。
