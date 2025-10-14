¡ÚÂÎÁà½÷»Ò¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø½Ð¹ñ¡¡¿ù¸¶°¦»Ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×
¡¡10·î19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½÷»ÒÂåÉ½4Áª¼ê¤¬14Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é³«ºÅÃÏ¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´ßÎ¤Æà¡Ê18¡á¸ÍÅÄ»ÔSC¡Ë¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£´ñÎï¤Ê±éµ»¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ù¸¶°¦»Ò¡Ê26¡áTRyAS¡Ë¤ÏÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ë¶¨»¿¤¹¤ëÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿¦°÷¤«¤é·ãÎå¤Î²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£