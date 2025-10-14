◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。

敗れはしたが、2点差の9回に登板したドジャースの守護神、佐々木朗希投手を降板に追い込んだ。9回1死からコリンズが四球を選び、代打のバウアーズはフルカウントからの直球を右中間二塁打してチャンスを拡大。続くチョウリオの中犠飛で1点を返し、さらにイエリチが四球と選んで、マウンドから引きずり降ろした。最後はトライネンに封じられたが、2戦目以降に向け爪あとを残した

バウアーズは「カウントをフルにまで持っていけて、そこからは高めの球をしっかり見ようと思っていた。速球を待ってて、実際に来たから打てた」と語った。「最初の3球くらいは制球が乱れていて、正直あまりいい見極めはできなかった。カウントを有利にしてからはゾーンに投げざるを得なかったから、そこを狙って速球に備えていた」と語った。それでも1球来たスプリットは空振り。「ヤバいね、あれは。あんな球見たことない。ほとんど回転してなくて、体の方に来るか、外に逃げるか、真下に落ちるか。そのどれかだから、見極めるのが本当に難しい。本当にえげつない球だよ」と話した。

また、四球を選んだイエリチは打席でスプリットを6球見た。「初対戦であの場面だったし、すごく大事な打席だった。映像では何度か見てたし、テレビでも投げてるのは見たことあったけど、実際に打席に立って速球との見え方の違いを体感すると、やっぱり全然違う。かなり厳しい打席になるってわかってたし、最初のスプリットは空振りしたけど、3―2の球をなんとか見送れたのはラッキーだった。スプリットはすごくいいし、全体的に球がめちゃくちゃいい。あのレベルの試合でクローザーを任されてるのも納得だよ」と語った。