お笑いタレントの狩野英孝（43）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。周囲に子供の写真を見せない理由を語った。

この日はアーティスト・こっちのけんととともに出演。2歳になる長女がいる狩野は、子供ができたことで「シンプルにもう写真、携帯のフォルダーが増えていく。動画とか写真とか」と変化を告白。こっちのけんとから「知り合いに子供のかわいい写真を送ったりとか？」と聞かれると、「これはね、僕は見せないようにしてます」と明かした。

その理由について、自身が独身の頃、「まわりが結婚して子供ができた。幸せそうだしかわいいんだけど、何て言うのが正解なのかな？」とモヤモヤした経験を回想。するとこっちのけんとは「僕も今めっちゃそうです」と共感。「何て言えばいいんだろう、まあかわいいし、でもプラスで“眉、眉毛がちょっと似てるね”とか、ちょっとその、（ふさわしいコメントを探して）重箱の隅をつつく感じになっちゃう」と打ち明けた。

さらに狩野は、親交のあるお笑い芸人「ジャルジャル」後藤淳平に、第1子が誕生した際のエピソードを披露。周囲に続き、自身も写真を見せてもらおうとしたところ、後藤から「子供の写真を見るのは大丈夫？」と聞かれたという。

その経緯に狩野は「“子供を見てハラスメント”になっちゃわないかっていうことを、すでに気にされてて」と説明。当時、自身は見たかったものの、「“かわいい”って言うしかないじゃん、だから“見ても大丈夫な人？”って。今思えばそこで“大丈夫じゃない俺は”って離れるのは違う。それこそ“大丈夫じゃない”って言うしかない」と振り返ったが、「そこから“子供を見て”っていうのは、気にしなきゃいけないっていうのがあるかな」と自覚したと話した。

そのため「だから自分からは見せない。“見せて”って言われたら“こんな感じです”っていうのはやるけど、“見て見て”とは言わない」と吐露。そのため「iPhoneの待ち受けを子供の写真とかにはしない」とも。「だから本当に、それをやってる人はスゲーいいと思うんだけど」と前置きしながら、自身については「たぶん気にしぃなんだろうね」と続け、「だから自分でこっそりフォルダーを開いて見る」と語っていた。