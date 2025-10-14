「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）

７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース・佐々木朗希投手が２−０の九回に２番手で登板したが、１点を返されあと１死で降板した。３番手のトライネンが後続を断ち、かろうじて１点リードを守った。

佐々木は２／３回を１安打１失点。２四球を与えた。

試合後、ロバーツ監督は、９日のフィリーズとの地区シリーズ第４戦で、佐々木が八回から３イニングを投げた影響があったかと問われ「そこは分からない」と回答。「（その後）３日間の休養があったし、聞いた限りでは本人の体調も良好だったようだ。際どい球もいくつかあったとはいえ、３人を歩かせてしまった。少しだけ調子が悪かった。球そのものは良かったと思うが、わずかに外れていた」と振り返った。

続けて「３イニング投げた影響があったのかどうかは分からない。本人の『調子はいい』という言葉や、コーチ陣やトレーナーの判断を信じて起用した。３日間の休みがあったので、彼を使うことに不安はなかった」と繰り返した。