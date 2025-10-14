長澤まさみ、美脚全開のシースルーノースリ姿「思わず二度見」「攻めたスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】女優でスタイリストの野波麻帆が、10月13日に自身のInstagramを更新。女優の長澤まさみの撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】長澤まさみ「思わず二度見」と話題の透けノースリーブ姿
野波は「styled by me」とつづり、10月10日発売の雑誌「ar」（主婦と生活社）11月号で自身がスタイリングを行った長澤の撮影ショットを複数枚投稿。長澤がキャップにデニムパンツで引き締まった背中やお腹を見せて笑顔を浮べるヘルシーなスタイリングから、透け感のあるニットノースリーブ姿でスラっとした美しい腕や脚が印象的な妖艶な雰囲気のものまで合計で5種類のスタイリングが公開されている。
この投稿には「かっこいい」「際どい」「惚れ惚れする」「思わず二度見」「攻めたスタイル」「永遠に憧れ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆長澤まさみ、美ボディ大胆披露
◆長澤まさみの美ボディ際立つ姿に反響
