大阪新歌舞伎座で３１日まで上演中の「坂本冬美特別公演『弁天お春騒動記』」において、新潟県新発田市の米菓メーカー・さくら製菓株式会社（創業１９５０年）が、「おかきサポーター」として協賛している。

今回の取り組みは、劇場と地域企業が連携し、舞台演出と物販を融合させる実証的かつ新たな試み。新歌舞伎座とさくら製菓が取り組む“チャレンジ協業”となっている。内容としては劇中連動企画として、さくら製菓の特別企画による「大黒の海苔巻 品川巻」を劇中小道具として採用。観劇体験と商品の魅力を結びつける演出を行っている。また本商品は「新歌舞伎座×さくら堂」のダブルネーム商品として劇場内にて税込み６００円で販売中だ。

さらに楽屋サポート（商品提供型協賛）として“おかき提供”を通じて出演者・スタッフに憩いのひとときを届け、公演の舞台裏を支えている。劇場特設屋台では期間限定販売として、特別企画「大黒の海苔巻 品川巻」をはじめとする人気米菓を販売。来場者限定の“お土産体験”を提供している。

今回の取り組みは、舞台演出と地域企業の協賛を組み合わせた新歌舞伎座初の試み。観客には観劇とともに“味覚の記憶”を持ち帰ることができる、劇場ならではの特別な体験を提供中だ。