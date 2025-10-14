◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽２回戦 紋別１１―１釧路湖陵＝６回コールド＝（１４日・プレド）

初出場の紋別が１１―１（６回コールド）で釧路湖陵を下し、秋季北海道大会初勝利。２回に打者一巡の猛攻で５点を奪うなど打線がつながり、初の８強入りを決めた。

１点を先制された直後の１回の攻撃で、４番・山口大和三塁手（２年）から３者連続適時打で逆転に成功した。続く２回は打者一巡の猛攻で５点を追加すると、３回にも２得点。１１安打で１１点を奪った。投げては背番号１の変則右腕・菊地爽介（２年）が６回途中までノーヒット投球。６回自責点０でコールド勝ちを呼び込んだ。

カニ、ホタテなどが名産で、「流氷の街」紋別市にある公立校の紋別。２００７年に創立された。野球部も同年に創部。１８年北北海道大会で３季通じて道大会初出場を果たした。

２１年４月には、川崎北時代に元巨人・河原純一氏を育てた加賀谷実監督が就任。今夏も北北海道大会に駒を進めた。甲子園出場を果たせば、２０１３年センバツの遠軽を抜き、史上最北端からの出場となる。

次戦は東海大札幌―旭川実の勝者と対戦する。就任後、道大会初勝利を挙げた加賀谷監督は「やっと全道で１つ勝てて、リベンジを果たせた。今度は私学さんなので何とか食らいつきたい。そのためにやってきたので、どこまで食らいつけるか頑張りたい」と意気込んだ。