◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定戦第１戦の敵地・ブルワーズ戦で接戦を制して白星発進となった。大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、３四球（２申告敬遠）で地区シリーズから今季ワーストの１６打席連続無安打。２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板し、２四球１安打で１点を失って１点差に迫られたが、２死一、三塁でマウンドに上がった３番手トライネンが最後は満塁で４番チュラングを空振り三振に斬って逃げ切った。

朗希は２―０の９回に登板。８回までは先発のスネルが１安打無失点で二塁すら踏ませぬ快投を見せていたが、１０３球とあって朗希がマウンドに上がった。先頭のダービンこそ三飛に抑えたが、続くコリンズに四球。救援転向後、メジャーでの７試合目の登板（レギュラーシーズン、ポストシーズン含め）だったが初の四球を与えると、続く代打・バウワーズに中堅へのエンタイトル二塁打を許して１死二、三塁となり、チョウリオの中犠飛で１点差に迫られ、イエリチに四球を与えて降板となった。

負ければ朗希が敗戦投手になる中で、朗希とチームを救ったのが３７歳ベテランのトライネンだった。最後は２死満塁でチュラングを空振り三振。トライネンは「全員でつかんだ勝利」と小さく笑顔を見せた。

トライネンは９月に１２登板で１勝５敗、防御率９・６４と大きく調子を落とした。朗希が抑えに抜てきされる一因にもなった。トライネンは朗希について問われると「チームスポーツだ。今季はみんなに支えてもらうことも多かった。今度は自分が支える機会だった。それは気持ちいいことだよ」と２３歳右腕をかばっていた。