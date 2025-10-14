ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕

米大リーグ、ブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）初戦を1-2で落とした。マーフィー監督は試合後の会見で、大谷翔平投手を2度敬遠の意図を説明した。

ブルワーズは本拠地で重要な初戦を落とした。ドジャースにはレギュラーシーズンでは今季6戦全勝だったが、あと1点が遠かった。

6回にフリーマンのソロ本塁打で先制を許し、9回には大谷を敬遠した後、ベッツの押し出し四球で痛い追加点を与えた。地区シリーズで打率.056と大不振だった大谷には、5回の第3打席でも敬遠策をとった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、ブルワーズのマーフィー監督の会見映像を公開。大谷への敬遠について、「あなた方が思っているほど難しい決断ではない。一塁が空いていれば、併殺が奪える状況にもなるし、右投手ならなおさらだ。ショウヘイは調子が悪かろうが危険な打者に変わりはない。フライが打てる危険な打者だ。得点を許してはいけなかった」と敬意を持って説明していた。

さらに「リスキーな決断だとは思わなかった。数字は関係ないのさ。ムーキー・ベッツは球界最高の選手の一人だろう。軽視しているわけではない」と次打者ベッツの名前を上げて付け加えた。

打線もドジャース先発のスネルの前に8回1安打と手も足も出ず。9回に佐々木から1点を奪い、トライネンも2死満塁と追い詰めたが、最後はテュラングが空振り三振に倒れた。



