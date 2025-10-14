認知症の祖母に「見て、私の子どもだよ」家族の記憶を失っていたのに──祖母の『驚くべき言葉』に涙

認知症になってしまった筆者の祖母。子どもや孫の顔、名前は忘れてしまいましたが、大好きな人と過ごした思い出は、ずっと心に残り続ける宝物になります。今回は筆者の祖母のエピソードをご紹介します。

認知症の祖母が、私の娘に呼びかけた名前は……

認知症が進み、私のこともわからなくなってしまった時はとても悲しかったですが、記憶の底に確かに孫との思い出が残っていたのだと感じ、胸がいっぱいになりました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。