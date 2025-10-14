ウェスティンホテル東京が展開する、世界的バー「The SG Club」監修のカクテルコレクションに新シリーズが登場。

「Escalier Signature Cocktails」としてリニューアルし、大正時代を彩った日本・アメリカ・パリの文化を込めた新しいカクテルとモクテルが提供されています☆

ウェスティンホテル東京「Escalier Signature Cocktails」

提供期間：2025年10月10日（金）より通年

提供時間：祝・日・火〜木曜日 12:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）、金・土・祝前日 12:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

料金（税・サ込）：カクテル 各3,000円、ノンアルコールカクテル 各2,000円

場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

予約・問い合わせ：22F スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」の22階スカイバー「エスカリエ」にて提供する「The SG Club Cocktails」がリニューアル。

2025年10月10日より「Escalier Signature Cocktails」として、新たなラインナップで提供をスタートていします！

世界最高のバーアワード「The World’s 50 Best Bars」をはじめ、数々の栄冠に輝く「The SG Club」が「エスカリエ」のために監修したカクテルコレクション。

今回のリニューアルでは、新作アルコールカクテル2種とノンアルコールカクテル2種を加えた、全9種類が登場します。

「エスカリエ」は、ビール工場からたなびくスモークがコンセプトの洗練された空間と、東京の煌めく景色が幻想的なスカイバー。

「Escalier Signature Cocktails」アルコール（イメージ）

そこで提供される新シリーズ「Escalier Signature Cocktails」の新作カクテルは、恵比寿ビールが誕生した1890年代から存在感を放った1920年代に、同じ時代を生きた異なる都市文化がモチーフです☆

禁酒法下で自由を求めたアメリカ、ボヘミアンが芸術を追い求めたパリ、大正時代の日本。

「Escalier Signature Cocktails」ノンアルコール（イメージ）

時代と場所を超えて交差する物語を、グラスの中に映し出します！

いずれも、時を超えて交わる、時代と芸術が息づく至極の一杯です☆

Giggle Michelada / あの夜のミチェラーダ（新作）

内容：パトロンシルバー、パッションフルーツ、グァバ、ハラペーニョ、旨味ラム、濃縮ビール

メキシコ発祥のビールカクテル「ミチェラーダ」を、恵比寿ビールが存在感を放った1920年代の日本と、禁酒法時代のアメリカを重ねて再解釈。

濃縮ビールのフォームをフロートさせることで、まるでビールのような趣を表現しました！

グラスを傾けるごとに広がる、フォームとカクテルが一体となった味わい。

当時、こっそりと笑いを交わしながら楽しんだ「Giggle（酒）」の記憶を呼び起こします☆

Bohemian’s Reviver / ボヘミアンの目覚め（新作）

内容：ボンベイサファイア、コニャック、オレンジ、ラズベリー、カカオ、アブサン

19世紀末から20世紀初頭、ベルエポックのパリで自由を謳歌した芸術家たち。

ゴッホをはじめとするボヘミアンたちが愛したアブサンを、現代に蘇らせた一杯です。

創造の源泉を求めるように、どこか妖艶で目覚めるような味わいを描き出しました！

華やかで奔放な「美しき時代」の香りが、グラスの中に鮮やかに広がります☆

Pina Colada 2.0 / ピニャコラーダ 2.0

内容：The SG Shochu IMO、ココナッツ、パイナップル、ヴァン・ジョーヌ

世界中で人気のスタンダードカクテル、ピニャコラーダをアップグレードした一杯。

「The SG Shochu IMO」をベースにヴァン・ジョーヌを合わせ、フルーティーで上品な味わいに仕上げられています！

Fizzed Apples / 泡立ったリンゴ達

内容：カルヴァドス、スパイスアップル、アップルティー、シードル、トニック

何層にも重なるリンゴとスパイスの香りが広がる、炭酸が心地良い爽快なカクテル。

泡立ったという意味の「Fizzed-up」 の“up”と“apple”をかけたネーミングもポイントです。

複数のりんご（カルバドス・アップルティー・フレッシュアップル・アップルヴィネガー・シードル）を使用していることを表しています☆

Smoke and Mirrors / 煙に巻く

内容：ラフロイグ10年、KOKUTO DE LEQUIO、梅酒、麹

「エスカリエ」のコンセプトである“煙”をイメージし、ピートが香るスコッチウイスキーをベースにしたカクテル。

黒糖リキュールや麹、梅酒を合わせ、スモーキーながら飲みやすく、味わい深いカクテルです。

マジシャンが人を欺くために煙や鏡を使うことから“巧妙なトリック”の意味を持つ言葉「Smoke and Mirrors」の名のように、スモークを焚き、見た目や香り￥味にインパクトを与えます！

The Gold Rush / 黄金狂時代（新作）

内容：マンゴー、金木犀、生姜、トマト、ティムールペッパー、ソーダ

1925年、チャップリン主演のサイレント映画『黄金狂時代』をオマージュした、ノンアルコールカクテル。

黄金を追い求める人々の夢と狂騒が、熟れたマンゴーや金木犀、生姜の奥行きある香りで表現されています。

甘美さの中に漂うスパイスと果実の重なりが、時代を超えて「黄金色の記憶」を呼び覚まします☆

Moga’s Milk Shake / モガのミルクセーキ（新作）

内容：甘酒、桃、洋梨、カルピス、バニラアイスクリーム

大正時代、日本の都市文化を彩った「モダンガール（モガ）」をテーマにしたノンアルコールカクテル。

西洋風のカフェ文化が花開いた時代の記憶を、やさしい甘さで再構築しました！

伝統とモダンが交差する景色を、ミルクセーキにアレンジ。

仕上げにピスタチオを添え、当時の軽やかな遊び心を映し出します。

Jasmine Scent-sation / ジャスミン “香”セーション

内容：ドラゴンフルーツ、ライチ、ジャスミン、ローズ

ジャスミンと、さまざまなフレッシュフルーツの華やかな味や香りを五感全てで味わうノンアルコールのモクテル。

見た目はシンプルながら一口飲んだ瞬間に、さまざまなフレーバーが広がります！

Meshes of the Afternoon / 午後の網目

内容：カモミール、ハイビスカス、レモンバーム

恋人の家で彼の到着を待つ間に眠りに落ちてしまった女性を主人公にした、マヤ･デレンの短編映画（1943年）から名づけられたノンアルコールカクテル。

夢の中で恋人の家に鍵を開けて入る行動が、微妙に変化しながら何度も繰り返され、観る人の感性によって見方が変わる作品をイメージしています。

カフェインを摂れない方もデザートと合わせて楽しめるモクテルです☆

新作カクテル2種とノンアルコールカクテル2種を加えた、全9種類のラインナップにリニューアル。

2025年10月10日よりウェスティンホテル東京が提供する「Escalier Signature Cocktails」の紹介でした！

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

