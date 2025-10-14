ディズニー公式カバーアルバムCD2作品の再リリース記念！平井 大 Disneyデザイン「ミッキーマウス」グッズ

シンガーソングライター「平井 大」が、ディズニー公式カバーアルバムCD2作品の再リリースを記念して、Disneyデザインの新アイテムを発表。

新たに描き起こされた「ミッキーマウス」がデザインされたTシャツなどが、2025年10月24日(金)よりスタートする全国アリーナツアー『HIRAIDAI TOUR 2025』会場などで特別販売されます！

平井 大 Disneyデザイン「ミッキーマウス」グッズ

発売日：2025年10月24日(金)

販売場所：

・「HIRAIDAI TOUR 2025」全会場

・「HIRAIDAI TOUR 2025 limited POP-UP SHOP」

・「HIRAIDAI official merchandise」オンラインストア

※オンラインストアでの発売開始日は未定です

ディズニー公式カバーアルバムCDの再リリースを記念して発表された、「平井 大」のDisneyデザイン新アイテム。

新たに描き起こされた「ミッキーマウス」がデザインされた、ヴィンテージ加工のTシャツやロングスリーブTシャツ、ウッドキーチャームが登場します。

「平井 大」の音楽の世界観とディズニーが融合した、特別なアートワークのグッズです。

HIRAIDAI / “Mickey Mouse” Vintage Style TEE

価格：6,800円(税込)

カラー：WHITE、BLACK

サイズ：S / M / L / XL

新たに描き起こされた「ミッキーマウス」がフロントにデザインされたヴィンテージ加工のTシャツです。

ホワイトとブラックの2色展開で、どちらもクールなアートが映えるデザインになっています。

HIRAIDAI / “Mickey Mouse” Vintage Style LONGSLEEVE TEE

価格：7,200円(税込)

カラー：BLACK

サイズ：S / M / L / XL

モノトーンデザインがおしゃれなロングスリーブTシャツ。

フロントの「ミッキーマウス」のアートに加え、両袖のプリントもポイントです。

HIRAIDAI / “Mickey Mouse” wooden KEYCHAIN

価格：1,500円(税込)

※「HIRAIDAI TOUR 2025 limited POP-UP SHOP」限定商品

温かみのあるウッド素材のキーチャーム。

代官山 蔦屋書店などで限定開催されるポップアップショップのみで販売される特別なアイテムです。

「平井 大」さんの音楽の世界観とディズニーの魔法が融合した、ファン必見のスペシャルアイテム。

ツアーの思い出とともに、特別な「ミッキーマウス」グッズを手に入れることができます。

平井 大のDisneyデザイン新アイテムの紹介でした。

