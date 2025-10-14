ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】中央道 多治見IC～土岐JCT 上り線の通行止め解除 … 【交通情報】中央道 多治見IC～土岐JCT 上り線の通行止め解除 事故のため一時通行止め 【交通情報】中央道 多治見IC～土岐JCT 上り線の通行止め解除 事故のため一時通行止め 2025年10月14日 13時30分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中央道は事故のため、多治見IC～土岐JCTの上り線で午前9時30分から通行止めとなっていましたが、午後1時20分に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 家中カビだらけの欠陥住宅 ｢汚染レベル4で最悪の状態｣ 住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き” トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 住宅, ホテル, 法要, 床暖房, 長野, 墓, イベント, 置床工事, リペア工事