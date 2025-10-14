この秋1番かわいい足元はこれ！ニューバランス×atmos pinkの『U9060ATP』が早速話題だよ

写真拡大 (全7枚)

atmos pink（アトモスピンク）から、New Balance（ニューバランス）の別注スニーカー「U9060ATP」が登場！

アンティークな魅力を放つブラウンカラーのシューズは、atmos pink、atmos各店およびオンラインショップにて、10月17日（金）発売です。

ニューバランスの『9060』が別注で登場！



「New Balance U9060ATP​」（税込2万5300円）のベースになったのは、『990』と『860』を掛け合わせた人気モデル『9060』。独特なねじれや歪みのある、立体的な造形が特徴です。

ピッグヌバックとメッシュ素材を使用したアッパーは、高級感と通気性のどちらも◎



ダッドスニーカー風の大胆なボリュームソールは、スタイルアップも叶えてくれそう。

アウトソールは幅が広く、安定感のある履き心地ですよ。

アントワネットの世界観×ストリートの甘辛ミックス



「New Balance U9060ATP​」は、““Timeless Beauty（時を超える美）”がテーマ。

18世紀のバロック調、ヴェルサイユ宮殿のゴブラン織花柄と、マリー・アントワネットの世界観にインスピレーションを得ています。

貴族のエレガントなスタイルが、ストリート要素にうまく合わさっていておしゃれ。

甘すぎないデザインで、幅広いコーデにマッチしてくれる予感です。



かかと部分にポイントであしらわれたローズにも、ときめくこと間違いなしですよ。

深みブラウンにちりばめられたゴブラン柄にきゅん



ブラウンを基調とするアッパーは、ピンクやオレンジ、グリーンの色とりどりの植物が描かれています。

『9060』モデルは、グレーやクリーム、ブラックなどニューバランスらしい落ち着いたカラー展開だから、これまでのモデルとちょっと違った雰囲気かも。

つま先とタンの間とアッパーのサイドには、『860』と同じ“Nロゴ”があしらわれていますよ。

サイズは22.5〜30.0cmと豊富にそろう、ユニセックスモデルです。

「U9060ATP​」はatmos pinkで販売されるよ



歴史とモードが交わる「U9060ATP​」は、普段のコーデに少し遊び心をプラスしたいときにぴったり。

履くだけで日常が少し特別になるスニーカーは、ちょっとしたお出かけもより気分が上がりそうですね。

「New Balance U9060ATP​」特集ページ ※10月17日（金）公開
https://www.atmos-tokyo.com/

参照元：Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース