この秋1番かわいい足元はこれ！ニューバランス×atmos pinkの『U9060ATP』が早速話題だよ
atmos pink（アトモスピンク）から、New Balance（ニューバランス）の別注スニーカー「U9060ATP」が登場！
アンティークな魅力を放つブラウンカラーのシューズは、atmos pink、atmos各店およびオンラインショップにて、10月17日（金）発売です。
ニューバランスの『9060』が別注で登場！
「New Balance U9060ATP」（税込2万5300円）のベースになったのは、『990』と『860』を掛け合わせた人気モデル『9060』。独特なねじれや歪みのある、立体的な造形が特徴です。
ピッグヌバックとメッシュ素材を使用したアッパーは、高級感と通気性のどちらも◎
ダッドスニーカー風の大胆なボリュームソールは、スタイルアップも叶えてくれそう。
アウトソールは幅が広く、安定感のある履き心地ですよ。
アントワネットの世界観×ストリートの甘辛ミックス
「New Balance U9060ATP」は、““Timeless Beauty（時を超える美）”がテーマ。
18世紀のバロック調、ヴェルサイユ宮殿のゴブラン織花柄と、マリー・アントワネットの世界観にインスピレーションを得ています。
貴族のエレガントなスタイルが、ストリート要素にうまく合わさっていておしゃれ。
甘すぎないデザインで、幅広いコーデにマッチしてくれる予感です。
かかと部分にポイントであしらわれたローズにも、ときめくこと間違いなしですよ。
深みブラウンにちりばめられたゴブラン柄にきゅん
ブラウンを基調とするアッパーは、ピンクやオレンジ、グリーンの色とりどりの植物が描かれています。
『9060』モデルは、グレーやクリーム、ブラックなどニューバランスらしい落ち着いたカラー展開だから、これまでのモデルとちょっと違った雰囲気かも。
つま先とタンの間とアッパーのサイドには、『860』と同じ“Nロゴ”があしらわれていますよ。
サイズは22.5〜30.0cmと豊富にそろう、ユニセックスモデルです。
「U9060ATP」はatmos pinkで販売されるよ
歴史とモードが交わる「U9060ATP」は、普段のコーデに少し遊び心をプラスしたいときにぴったり。
履くだけで日常が少し特別になるスニーカーは、ちょっとしたお出かけもより気分が上がりそうですね。
「New Balance U9060ATP」特集ページ ※10月17日（金）公開
https://www.atmos-tokyo.com/
参照元：Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース
