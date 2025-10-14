加賀友禅毎田染画工芸、NTTドコモ北陸支社、NTTドコモビジネス、電気通信大学仲田研究室は、大阪・関西万博で展示されたアンドロイド「Yui」を石川県に展示する企画展「未来のテクノロジーと地域の伝統工芸を体感しよう」を開催する。期間は10月17日～10月19日、10月24日～26日。会場はドコモ金沢西都ビル 1Fエントランス・ドコモ5GオープンラボKanazawa。

本企画展では、大阪万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」で見送りを担当していたアンドロイド「Yui」を石川県に迎える。最新テクノロジーと伝統工芸・加賀友禅が融合し、地域の伝統工芸と未来をつなぎ、新たな価値の発見を発信する取り組みと説明する。

「Yui」の展示・対話・操作体験や、加賀友禅の紹介・一部体験、ドコモグループによる最先端技術の紹介などを通して、伝統文化や地元への愛着を育み、「50年後の未来」を考える機会を提供するとのこと。

一般公開日は10月17日13時～15時、10月18日10時30分～12時30分、10月18日13時30分～15時30分、10月19日10時30分～12時30分、10月19日13時30分～15時30分、10月24日13時～15時。10月19日13時30分～15時30分以外の参加は予約が必要で、各回最大21名まで。加賀友禅毎田染画工芸の申し込みフォームで予約できる。

10月25日には能登の子どもたちを招待するイベントを開催。被災地の子どもたちを勇気づけるという。

10月26日に実施される「金沢マラソン2025」では、アンドロイド「Yui」がドコモ金沢西都ビル沿道にて金沢マラソンランナーを応援する。

