ファイアフライは、クアラルンプール〜クラビ・シェムリアップ・セブ線を開設する。

クラビ線は11月17日から1日1往復、シェムリアップ線は11月27日から火・木・土曜の週3往復、セブ線は12月2日から火・水・木・土・日曜の週5往復を運航する。いずれもマレーシア航空と共同運航（コードシェア）を行う。

マレーシア航空便との利用では、クアラルンプール国際空港第1ターミナルでスムーズな乗り継ぎとスルーバッゲージサービスを提供する。マレーシア航空便名での利用では、マレーシア航空同様の無料受託手荷物許容量も提供する。

■ダイヤ

FY3610/MH4692 クアラルンプール（11：30）〜クラビ（12：00）

FY3611/MH4693 クラビ（13：00）〜クアラルンプール（15：30）

FY3520/MH4682 クアラルンプール（08：35）〜シェムリアップ（10：00）／火・木・土

FY3521/MH4683 シェムリアップ（11：00）〜クアラルンプール（14：35）／火・木・土

FY3692/MH4695 クアラルンプール（08：00）〜セブ（12：10）／火・水・木・土・日

FY3693/MH4696 セブ（13：10）〜クアラルンプール（16：50）／火・水・木・土・日