「男前やな」エルフ荒川、元彼との2ショット公開！ 「地元感つよい！」「元カレとこんな笑顔で撮れるの」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。元彼氏との2ショットを公開し、話題となっています。
【写真】エルフ荒川＆元彼の2ショット
ファンからは「おもろすぎるwww」「ゆうやさん毎年恒例になってるの笑ったwww」「元カレとこんな笑顔で撮れるの最高の人生」「男前やな、ゆうや」「地元感つよい！」などの声が。また「来てたの？マジかよ」「会いたかったです！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】エルフ荒川＆元彼の2ショット
「みんな大好き元彼ゆうやです！！！」荒川さんは「今年も一瞬 地元のだんぢり行ってきました」と報告。続けて「皆さん！！お待たせしました！！！！ みんな大好き元彼ゆうやです！！！わらわら」とつづり、元彼氏の「ゆうや」さんとの2ショットを公開しました。2人とも楽しそうな表情で、別れた今でも仲のよいことがうかがえます。
「ゆうや!? まぢいい加減にしろｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」2024年4月29日放送のバラエティー番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に荒川さんがゲスト出演した際、ゆうやさんは「元彼」としてスタジオに登場。同日、荒川さんは自身のXにて「ゆうや!? まぢいい加減にしろｗｗｗｗｗｗｗｗｗ(本当に来てくれてありがとう。ゆうやとこの場所にいるなんて夢すぎて笑けましたwずっと幸せでいてください！生きることとか何もかも難しかった時にそばにいてくれてありがとう！)」とつづり、ゆうやさん、相方のはるさんとの3ショットを公開していました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)