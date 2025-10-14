「デートですか!?」山本圭壱、西野未姫との夫婦ショット＆義母の顔出しショットを公開！ 「愉快な家族」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは10月13日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの西野未姫さんとのツーショットや義母の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山本圭壱＆西野未姫の夫婦ショット
ファンからは「デートですか!?」「仲良し夫婦だ〜」「ラブラブ写真可愛すぎる」などの声が。ほかにも「ばぁば美味しそうに焼肉食べてるね」「お留守のママさんにもお弁当持って帰るけー優しい」「愉快な家族だあ」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ラブラブ写真可愛すぎる」山本さんは「恵比寿で焼き肉」とつづり、19枚の写真を投稿。西野さんと焼肉店を訪れた時の様子を掲載しました。夫婦で肩を組み、とても仲むつまじいです。また「そしてお弁当を持って帰ってお留守番のママに」と、義母に焼肉弁当をプレゼントしたことも報告。義母がおいしそうに弁当を食べている顔出しショットも載せています。どうやら娘を義母に預け、デートしていたようです。
西野家＆山本さん＆娘が大集合西野さんの母は、西野さんの公式YouTubeチャンネルにたびたび登場。1日に公開した動画『1年ぶりにけーが西野家にやってきました』では西野家の面々と山本さん、娘が大集合しています。気になった人は、視聴してみてくださいね。
