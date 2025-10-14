歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

歯の治療について綴りました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「右側の歯上下の大工事」「歯の治療としては、長い道のりですが…人生の中ではこれぐらいは、あっという間だと思いたい」 ブログに綴る





堀ちえみさんは「少しだけ先が見えた！」と題したブログを更新。



続けて「右側の歯上下の大工事。」「歯の治療としては、長い道のりですが… 人生の中ではこれぐらいは、あっという間だと思いたい」と、綴りました。



そして「術後は口の中の環境が、まるで変わってしまいました。」「しかし前の方の歯は、全て自分の歯なので、印象が変わらなくてまだ良かったなと思います。」と、記しました。









堀ちえみさんは「先生がきれいに素敵に、そして安全に治療してくださるので、信頼しお任せ状態です。」と、投稿。



続けて「大学病院からの逆紹介というのは、とても安心ですね。」「では！ 次のメンテナンスへ。」と、綴っています。









先日、堀ちえみさんは「違和感アリアリ？！モーニングメッセージ！」と題したブログで、「ちょっとね、仮歯の状態で右上の歯が違和感ありありなんですけど。それによって言語が多少ちょっとね、左右されてしまうのが悔しいですが、これはこれで、え〜、まあ、ちょっといい勉強かなと思って頑張って乗り越えます。」と、仮歯の状態で、話すことに影響が出ていることを投稿。



続けて「口の中は普段と何ミリかの違いが出るだけで、かなりの違和感を感じるものです。」「流石の私も奥歯の治療は経験済みですが、横の歯の治療は初めてなので」「暫くの間は慣れるまで、言語の出し方をまた変えなくてはならないのでちと大変かな」と、明かしていました。







