美人女性芸人、乃木坂46コラボの衣装姿披露「普通にアイドルかと思った」「ビジュ強すぎ」SNSで話題沸騰
【モデルプレス＝2025/10/14】お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが12日、自身のX（旧Twitter）を更新。乃木坂46とコラボレーションした際の衣装姿を披露し、話題を集めている。
【写真】女性芸人、乃木坂衣装姿が「ビジュ強すぎ」と話題沸騰
りなぴっぴは11日、8時間にわたって放送されたTBS系『お笑いの日2025』に出演。人気アーティストとのコラボレーション企画「キングオブミュージックバトル」にて乃木坂46と「インフルエンサー」「Same numbers」を披露した。これを受け、りなぴっぴは「動ききもいと言われてたわたしが、乃木坂さんのダンスを踊れるようになれた奇跡の日々でした」と添えて、この時の衣装姿でのオフショットを投稿。女性らしいデザインの白のワンピースを着用しており「がんばるって幸せ」とつづっている。
この時のりなぴっぴを見た視聴者からは「普通にアイドルかと思った」「全然違和感ない」「めっちゃ可愛い」「ビジュ強すぎ」「見た目に憧れる」といった声が寄せられている。
りなぴっぴは芸人として活動する側、モデルとしても活動しており「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演。目を引く華やかな容姿でSNSで話題を集めている。
リンダカラー∞ではDenのファンとしてグループに加入し、お笑いコンビ・ナインティナインがMCを務める2024年放送の「ぐるナイおもしろ荘」（日本テレビ系）では準優勝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】女性芸人、乃木坂衣装姿が「ビジュ強すぎ」と話題沸騰
◆りなぴっぴ、白のワンピース姿披露
りなぴっぴは11日、8時間にわたって放送されたTBS系『お笑いの日2025』に出演。人気アーティストとのコラボレーション企画「キングオブミュージックバトル」にて乃木坂46と「インフルエンサー」「Same numbers」を披露した。これを受け、りなぴっぴは「動ききもいと言われてたわたしが、乃木坂さんのダンスを踊れるようになれた奇跡の日々でした」と添えて、この時の衣装姿でのオフショットを投稿。女性らしいデザインの白のワンピースを着用しており「がんばるって幸せ」とつづっている。
◆りなぴっぴ、モデルとしても活躍の美女芸人・2024年「おもしろ荘」は準優勝
りなぴっぴは芸人として活動する側、モデルとしても活動しており「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演。目を引く華やかな容姿でSNSで話題を集めている。
リンダカラー∞ではDenのファンとしてグループに加入し、お笑いコンビ・ナインティナインがMCを務める2024年放送の「ぐるナイおもしろ荘」（日本テレビ系）では準優勝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】