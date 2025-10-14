TWS¡¢¿·AL¡Øplay hard¡Ù¤¬È¯Çä1Æü¤Ç¡È¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡ÉÆÍÇË¡ª¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·
TWS¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç¡È¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Ä¡×
10·î14Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä½¸·×¥µ¥¤¥È¡ÖHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤ÏÈ¯Çä½éÆü¡Ê13Æü¡Ë¤Ë51Ëü7941Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Æü´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿¤Î½éÆüÈÎÇäËç¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êTWS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿5Ëç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÎß·×ÈÎÇä50ËüËç¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
²»¸»¤âµÞÂ®¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØOVERDRIVE¡Ù¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¡¢Bugs¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Melon¡ÖHOT100¡×¡ÊÈ¯Çä30Æü´ð½à¡Ë¤Ç¤Ï¡ØOVERDRIVE¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¡ØHOT BLUE SHOES¡Ù¡ØCaffeine Rush¡Ù¡Øoverthinking¡Ù¡ØHere For You¡Ù¤Ê¤É¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØOVERDRIVE¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎLINE MUSIC¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡Ö¥½¥ó¥°Top100¡×¡Ê14Æü¸áÁ°2»þ´ð½à¡Ë¤Ç10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ØOVERDRIVE¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤¤¡£ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶ÎÃ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±Â³¤±¤ëK-POP¤ÎÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖMV¤ò¸«¤Æ¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¡×¡Ö¾×·âÅª¤Ë²Ä°¦¤¤MV¡×¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢TWS¤¬Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ØOVERDRIVE¡Ù¤Ï¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿TWS¤ÎÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ÈÇ®¤¤¾ðÇ®¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£ 6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ê¡ÈÎø¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉ½¸½¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ª¤òÍÉ¤é¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¶¸Åª¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
TWS¤Ï10·î16Æü¤ÎMnet¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³Æ¼ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢³Î¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¼ÂÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë