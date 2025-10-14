¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È·ë¤Ð¤ì¤¿25ºÐ¿Íµ¤¥Á¥¢¡¢¡Èº§Á°½Ð»º¡É¤òÊó¹ð¡ª¥¥à¡¦¥¤¥½¤ÎÈ¯É½¤Ë½ËÊ¡Â³¡¹
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊá¼ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¡Ê26¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥¤¥½¡Ê25¡Ë¤¬¡Èº§Á°½Ð»º¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¶Æá¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¥¥à¡¦¥¤¥½¤Î¥á¥ê¥Ï¥êÈ´·²¥Ü¥Ç¥£
¥¥à¡¦¥¤¥½¤Ï10·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍ½Äê¤µ¤ì¤¿·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤¬¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ÎÊó¹ð¤òÀè¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ´ü¤¬±ä¤Ó¡¢½Ð»º¤ÎÃÎ¤é¤»¤â°ì½ï¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·ëº§Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¤È¤Î´Ö¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¿¤ÎÊì¤ÈÉã¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ò¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¾®¤µ¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¢¥ê¥ó¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÌ¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿·Ïº¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¤ÏÀè·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¥à¡¦¥¤¥½¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡ÖÌîµå¾ì¤Î³°¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢¾ï¤Ë±þ±ç¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÅê¼ê¤ËÍê¤ì¤ëÊá¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤äº¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÉ¤ë¤¬¤º¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿´¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ìÀ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÍê¤ì¤ëÊá¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤ÎÉ×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¼é¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¸µ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥¤¥½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ëº£²ó¡¢¥¥à¡¦¥¤¥½ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë½Ð»ºÊó¹ð¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¤¥½¤Ï2016Ç¯¤è¤ê¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤áÃË»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤äÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±WKBL¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤ËLG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥¢°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¤¥½ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯9·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175cm¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï5ºÐ¤Þ¤Çºß½»¤·¡¢2016Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎLG¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤ÎÃéÆî²ç»³FC¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤Î¿·´Ú¶ä¹Ô¥¨¥¹¥Ð¡¼¥º¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¤Î¥µ¥à¥¹¥ó²ÐºÒ¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£10·î13Æü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£