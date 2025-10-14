BABYMONSTER、新曲『WE GO UP』の豪華パフォーマンス動画が話題！ヘリ＆多数のダンサーを動員

ガールズグループBABYMONSTERが新曲『WE GO UP』のパフォーマンスを初公開し、唯一無二の存在感を放ち、世界中のファンを虜にした。

10月14日、所属事務所YGエンターテインメントは、公式ブログに「BABYMONSTER-『WE GO UP』EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO」を公開した。

HIPHOPムードに完璧に溶け込んだBABYMONSTERのオーラと新曲のパフォーマンスを超豪華なスケールで盛り込んだ動画だ。

広大な滑走路を歩きながら登場したBABYMONSTERは、強烈なブラスサウンドのうえに自然なカッコよさで一気に視線を釘付けにした。彼女たちは、リズム感の良いビートに身を任せ、グルービーな身振りで雰囲気を盛り上げた。細かい緩急の調節が際立つダンスは、感嘆を誘い続けた。

さらに高いところに向かうという歌詞のように、空に向かって力強く指を伸ばすポイントダンスでは、BABYMONSTERの堂々とした態度がうかがえた。ここにダイナミックな楽曲の雰囲気を強調するメンバーたちの目つきと表情、人々を引きつける表現力で魅了した。

彼女たちの安定したパフォーマンス能力を支える圧倒的なクオリティの演出も印象的だ。巨大なヘリと神秘的な雰囲気の大規模なセットなど、一味違う空間構成が雄大さを加えるかと思えば、50人のメガクルーと完璧な調和を成した“超大型群舞”が鳥肌を立たせる。

世界中のファンの間では、歴代最高のパフォーマンスの誕生だという反応が寄せられている。特に、同曲のミュージックビデオは公開後、ユーチューブで「ここ24時間で最も多く見られた動画」1位となった後、人気が急上昇し、4日にして再生回数4000万回を超えた。

なお、去る10月10日、BABYMONSTERは2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックした。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。