◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、８回１安打無失点１０奪三振と快投。ポストシーズンでは３試合で３勝０敗、防御率は０・８６となった。この日は最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）、チェンジアップがさえ渡り、球数１０３球で制圧した。

２回まで完全投球。３回先頭のダービンに初安打となる中前打を許したが、１死一塁からけん制で刺すなど冷静だった。味方が１死満塁からマンシーの“中ゴロ併殺打”で先取点を逃した直後の４回も１番チョウリオ、２番イエリチから連続三振を奪って３者凡退と流れを渡さなかった。

圧巻の１７者連続アウトでマウンドを降りた左腕は四死球もなく、唯一出した走者はけん制でアウトにしたため、打者２４人で８回を投げ切った。今季両リーグ最高勝利のブルワーズ打線を圧倒し、これで１４回連続無失点となった。

試合後、スネルは「（９回も）行けたと思うよ。でも、俺はデーブ（ロバーツ監督）を信頼している。彼はチームにとって最善の判断をしてくれるから」と話した。

過去２度のサイ・ヤング賞の実績を誇り、５年総額１億８２００万ドル（約２７３億円＝契約発表時のレート）で加入したスネルはこれまでドジャースと同地区のパドレス、ジャイアンツでプレーした経験がある。「対戦していた時もいつも心のどこかで『ドジャースの一員になりたい』と思っていたんだ。今こうして本当にここにいられるなんて夢みたいだよ。これ以上のことは望めない。あとはチームがワールドシリーズを勝ち取るために、できる限りのことをするだけだ」と力強く宣言した。