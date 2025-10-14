◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定戦第１戦の敵地・ブルワーズ戦で接戦を制して白星発進となった。大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、３四球（２申告敬遠）で地区シリーズから今季ワーストの１６打席連続無安打。２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板し、２四球１安打で１点を失って１点差に迫られたが、２死一、三塁でマウンドに上がった３番手トライネンが最後は満塁で４番チュラングを空振り三振に斬って逃げ切った。

朗希は２―０の９回に登板。８回までは先発のスネルが１安打無失点で二塁すら踏ませぬ快投を見せていたが、１０３球とあって朗希がマウンドに上がった。先頭のダービンこそ三飛に抑えたが、続くコリンズに四球。救援転向後、メジャーでの７試合目の登板（レギュラーシーズン、ポストシーズン含め）だったが初の四球を与えると、続く代打・バウアーズに中堅へのエンタイトル二塁打を許して１死二、三塁となり、チョウリオの中犠飛で１点差に迫られ、イエリチに四球を与えて降板となった。

朗希は試合後の取材対応がなかったが、バッテリーを組んだスミスは、この日の朗希が制球に苦しんだことについて問われると「誰にも分からない。彼は（配置転換で）ブルペンという火の中に放り込まれたようなもの。この前（地区シリーズ第４戦）は３イニングを投げた。たぶん少し疲れているのだろう。彼は認めないと思うけど。プレーオフの精神的なストレスは蓄積する。あとは移動などの肉体的疲労も。そういうのもたぶん影響していると思う」とかばっていた。

朗希はこの日がポストシーズン５試合目の登板。地区シリーズでは２日連続登板の連投こそなかったが、４試合中３試合に投げ、第４戦には３イニングを投げた。第４戦で突破が決まり、中３日でこの日のマウンドに上がったが、苦しい登板となった。