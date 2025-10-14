抽選で約65組のオーナーを招待。ブランドとオーナー、そしてオーナー同士の絆を深める特別な時間を提供

「VW Weekend Meetup」は、フォルクスワーゲンを愛するオーナー（VWer）の皆さんが一堂に会し、交流を深めてもらうことを目的としたプレミアムなイベント。同社は抽選で約65組のオーナーを招待し、ブランドとオーナー、そしてオーナー同士の絆を深める特別な時間を提供する。

当日は、自動車ジャーナリストの藤島知子さんや、ドイツ本社からの特別ゲストが参加し、オーナーとの交流を深める。また、フォルクスワーゲンのアイコンである“ワーゲンバス”のDNAを受け継ぐ電気自動車「ID. Buzz（アイディーバズ）」を特別展示し、ブランドの過去と未来が体感できる空間が演出される予定だ。コンテンツ内容は以下のとおり。

イベント限定オリジナルグッズをプレゼント！

このイベントのためにデザインされたオリジナルTシャツや、このイベントでしか手に入らない非売品グッズをプレゼント！あなたのフォルクスワーゲン愛を形にする、特別なアイテムを手に入れるチャンスだ。

オーナー交流会＆愛車自慢

自慢の愛車を展示しながら、他のVWerの皆さんと情報交換。こだわりのカスタムや愛車との思い出など、共通の話題で盛り上がれる。

I Love VWフォトキャンペーン

「I Love VWフォトキャンペーン」優秀作品発表

事前にInstagramで開催した愛車の写真コンテストの優秀作品を発表。オーナーのフォルクスワーゲン愛が詰まった作品を紹介。

自動車ジャーナリスト藤島知子さん

自動車ジャーナリスト藤島知子さんが参加

モータージャーナリストの藤島知子さんが、みなさんの愛車をチェックして解説。軽快なトークとジャーナリスト活動で得た知見をもとに、フォルクスワーゲンについて語っていただく。

フォルクスワーゲンジャパン・ブランドディレクター＆ドイツ本社特別ゲストとの交流会

フォルクスワーゲンジャパンのブランドディレクター、そしてドイツ本社からの特別ゲストが来日！VWerの皆さんとフォルクスワーゲンについて語りあう。フォルクスワーゲンの開発秘話が聞けるかも。

ID. Buzz

話題のモデル「ID. Buzz」車両展示

“ワーゲンバス”の名で愛される「タイプ2」のDNAを受け継ぐ、ID. Buzzが登場！ ID. Buzzの前で、1日限りの特別なフォトスポットを用意。大切な思い出として残すことができる。

INFORMATION

VW Weekend Meetup

開催日時： 2025年11月1日（土） 7:00～10:00（開場6:30）

会場： 代官山T-SITEガーデンギャラリー（東京都渋谷区猿楽町16-15）

対象： 全国のフォルクスワーゲンオーナー

参加方法：特設サイトにて応募

特設サイト：https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/vw_weekend_meetup.html

※事前に特設サイト等で募集し、抽選で約65組を招待。

※参加はフォルクスワーゲン車での来場が条件。