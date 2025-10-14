万博よしもと、184日間で前代未聞の世界記録を樹立「イタリア館見たかー！」 レイザーラモン＆藤崎マーケット絶叫
大阪・関西万博が13日に閉幕。パビリオン「よしもとwaraii myraii館」（吉本興業ホールディングス）も最終日を迎え、大記録を達成した。
【写真多数】万博最終日…RGが熱唱→ギネス世界記録達成で熱狂の様子
同館は「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、展示だけでなく、多彩なステージやプログラムを実施。高さ約20メートルの巨大な笑顔の球体「タマー」と「アシタ広場」で、笑顔あふれるさまざまな「アシタ」を提案してきた。
特に「盆踊りのアシタ」では、芸人＆パフォーマーと来場者が毎晩「カラオケ盆踊り」を繰り広げ、話題を集めた。最終日は、カラオケ盆踊りおなじみのレイザーラモン（HG、RG）、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）らが登場し、さながら音楽フェスのような熱狂ぶり。
さらに、同館では184日間を通じて、同館で生まれた笑顔を検知ツールでカウントする「Smile Log」を集計。この最終結果が報告され、「1027万5874」だった。
この前代未聞の数字は「単一イベントにてAIで検知された笑顔の最多数」として、ギネス世界記録に認定。司会の浅越ゴエ、集った同館スタッフ、そしてファンが「イタリア館見たかー！」と笑顔で盛り上がった。
【写真多数】万博最終日…RGが熱唱→ギネス世界記録達成で熱狂の様子
同館は「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、展示だけでなく、多彩なステージやプログラムを実施。高さ約20メートルの巨大な笑顔の球体「タマー」と「アシタ広場」で、笑顔あふれるさまざまな「アシタ」を提案してきた。
さらに、同館では184日間を通じて、同館で生まれた笑顔を検知ツールでカウントする「Smile Log」を集計。この最終結果が報告され、「1027万5874」だった。
この前代未聞の数字は「単一イベントにてAIで検知された笑顔の最多数」として、ギネス世界記録に認定。司会の浅越ゴエ、集った同館スタッフ、そしてファンが「イタリア館見たかー！」と笑顔で盛り上がった。