◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。

この試合で珍しいプレーが起きた。0―0の4回1死満塁、2番手・プリースターが四球と連打で1死満塁のピンチを迎えた。ドジャースの5番・マンシーは中堅へ大飛球を打ち上げ、中堅手・フリリックがジャンプしながら手を伸ばした。

打球はグラブで跳ねて、フェンスに当たり、もう一度グラブへ。捕球を見届けてからスタートを切った三走のT・ヘルナンデスが本塁に滑り込んだが、中堅から好連係を見せ、本塁フォースアウト。二走、一走は中飛と認識し、スタートを切っておらず、捕手のコントレラスが三塁を踏み、記録上は“超レアケース”の「センターゴロ・ダブルプレー」となった。

仮にフェンスに当たっておらず、中飛だとしてもグラブに当たった瞬間にスタートを切れるが、T・ヘルナンデスがいったん、三塁に戻ったため、結果的に本塁に間に合わなかった形。ロバーツ監督が抗議するも判定は変わらず。珍しいプレーに黄色と紺のチームカラーで染まった球場には興奮が渦巻いた。

試合後、パット・マーフィー監督は「ただ起きたことを見たよ。非常に珍しいプレーだ。走者にとって何が起きたか理解するのは難しい。でも野球にはそういうプレーもあるし、今回は運が良かった」と振り返り、「でも、（中堅手の）サル（フリリック）が素早くボールを入れたこと、（遊撃手の）ジョーイ（オルティス）がすぐにどこに投げるか判断してホームに投げたことが良かった。彼は走者が行くのを見ていた。あれは素晴らしかった。そして（捕手の）コントレラスも冷静だった。タグプレーではなくフォースプレーだと判断したのは本当に機転が利いていた。非常に特別な守備の夜だった」と称えた。

その上で、「サルはとても頭の良い選手だ。物事を理解しているし、久しぶりのセンターでのプレーでも素晴らしい外野手だ。ただ、彼はキャッチできなかったことに腹を立てている。もしキャッチしていたら走者は簡単に生還していただろう。だからドジャースにとっては不運なプレーだったとも言える」とも語った。