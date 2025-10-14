ヴァレンティノ ビューティから新登場♡美しく続く「Vライナー」で印象的なまなざしへ

2025年10月22日（水）、ヴァレンティノ ビューティから新作アイライナー「Vライナー」が登場します。セミマットな濃密ブラックがまなざしを引き締め、精密なフェルト筆で自由自在なラインを実現。ウォータープルーフタイプで、一日中*1にじみにくく美しさをキープします。ゴールド×アイボリーの高級感あるデザインも魅力的。ブランドならではのラグジュアリーな輝きを、日常のメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか。

ヴァレンティノ ビューティ の新作「Vライナー」登場

セミマットなブラックが印象的な「Vライナー」は、なめらかで精密なラインを描けるフェルトタイプのアイライナー。

ウォータープルーフ仕様で汗や皮脂にも強く、美しいラインを長時間キープします。ゴールドキャップが輝く洗練デザインは、メイクポーチに入れておくだけで気分が上がりそう♡

価格は6,930円（税込）。エフォートレスに美しい目元を演出してくれる逸品です。

アイライナー と相性抜群の「カラーグラフ」もチェック

同日発売の「ヴァレンティノ カラーグラフ」は、クチュールドレスに着想を得た7色展開のカラーアイライナー／アイシャドウ。マットとシマー、2つの質感が揃い、プレイフルなメイクを楽しめます。

価格は各6,930円（税込）。カラーバリエーションは以下の通りです。

01 ロックスタッズ ノワール（マット）

02 ブラウン フォンダン（シマー）

03 グリーンストラヴァガンザ（シマー）

04 パープル ドーズ（シマー）

05 ブルー ナイアガラ（シマー）

06 ピンク PP（マット）

07 ソーラー コーラル（マット）

用途に合わせてラインにもアイシャドウにも使える万能アイテム。メイクの幅がぐんと広がります♪

美しさを長くキープするためのポイント

「Vライナー」はフェルト筆タイプのため、いつでもなめらかな描き心地を保つことがポイント。定期的にアイライナー専用シャープナーで先端を整えることで、より精密なラインを描くことができます。

また、「ヴァレンティノ カラーグラフ」をアイシャドウとして使用する際は、乾く前にブレンドすることでより自然なグラデーションが叶います。

*1 ヴァレンティノ ビューティ調べ。個人差があります。

目元から、自分らしい美しさを♡

ヴァレンティノ ビューティの「Vライナー」は、繊細な美しさと存在感を兼ね備えた新世代アイライナー。

どんなシーンでも自信をくれる一本です。豊富なカラーバリエーションの「ヴァレンティノ カラーグラフ」と組み合わせて、自分らしいアイメイクを楽しんでみてください。

まなざしに宿る輝きが、あなたの新しい魅力を引き出してくれるはずです。