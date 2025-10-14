現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】土下座で頼み込む蔦重。その先には…

その次回放送分となる、第40回「尽きせぬは欲の泉」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第40回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第40回のあらすじ＞

身上半減の刑を受けた蔦重は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大さん）を訪ねる。

そこで妻の菊（望海風斗さん）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎さん）の面倒をみて欲しいと託された蔦重。

手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉さん）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！さん）と喧嘩になり…。

さらに蔦重は歌麿（染谷将太さん）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かうが…。