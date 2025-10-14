＜感染する義実家＞看病と巣ごもりの連休。食事会前の体調チェックはマスト⇒夫の役割【第3話まんが】
私はショウコ（35）。夫のタケシ（35）とケイ（小6）、ユキ（小4）の4人家族です。今日本当は家族4人で旅行の予定でした。昨日は義実家の食事会に呼ばれ、参加。そこには義両親と義実家に同居している義姉のユリカさんに義姉の子どもカイリくん（小3）。しかしそのときにカイリくんに感染症の疑いがあると発覚。うつりたくないと思いながらも帰るわけにはいかず……。そして翌日、恐れていたことが現実となり、夫が高熱を出し、家族旅行はキャンセルとなったのです。
結局カイリくんは感染症で、夫も同じものにかかっていました。私や子どもたちにうつらなかったのは不幸中の幸いですが……。しかし夫が感染症にかかったことで、不安な日々を過ごし、なおかつ楽しみにしていた旅行は中止で外出もままならない連休を過ごしたのです。
今回、旅行がキャンセルになったこと、夫が高熱を出したこと、子どもたちや私もその可能性があること、すべての元凶は義実家だと思うのは私の間違いでしょうか。
前回の反省をいかして、義実家での食事会の前に体調不良者はいないか、夫から確認してもらうことにしました。
前回夫がカイリくんから感染症をもらって以来、久しぶりの義実家です。以前もカイリくんからうつっているので、警戒するのは当然のこと。また義実家に呼ばれて、二の舞になるのではないかと不安になる気持ち、わかってくれますよね。
夫はなかなか義姉や義母に意見できないようですが、自分の家族を守るため、そのくらいはやってほしいものです。向こうから風邪など体調不良の報告をしてくれないのなら、こちらから事前に聞くしかありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
