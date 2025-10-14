3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡Ä­à¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ÎÅÚ²°¥·¥ª¥ó¤µ¤ó(X@40n_zzzz¤è¤ê)

¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÂç¤­¤Ê¹¬¤»¤È»×¤¨¤ë¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ä´Ä¶­¤Ç¤µ¤¨¤â­à³Ú¤·¤¤­á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëºÊ¤òÂº·É¤·¡¢ÎÙ¤Ëµï¤ì¤ëº£¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Í¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à³¤ÊÕ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅÚ²°¥·¥ª¥ó¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤ÎÈÓÅÄÀãÇµ¡£

¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯­à²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë­á¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Î¡¢­àÊÑ¿È­á¡×¤Ê¤É¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤¬ÆÏ¤­¡¢¡ÖËö±Ê¤¯²ÈÂ²¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö·ëº§¡¢¥¹¥Ã¥²¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¼ÌÀ¡ªºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÊÑ¿ÈTogether!¡×¡ÖÆó¿Í¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤Ë»ÒÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11Ç¯¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤ÏJK(¥¸¥§¥¤¥¯)Ìò¤Ç½Ð±é¡£º£Ç¯3·îËö¤Ë¡ÖÎ¥¿¦¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÆÍÁ³¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£