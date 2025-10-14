·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢¸µ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥à¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö²ÈÂ²¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¡×¡ÖÊÑ¿ÈTogether!¡×
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Î¡¢àÊÑ¿Èá¡×
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÂç¤¤Ê¹¬¤»¤È»×¤¨¤ë¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ç¤µ¤¨¤âà³Ú¤·¤¤á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÊ¤òÂº·É¤·¡¢ÎÙ¤Ëµï¤ì¤ëº£¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Í¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à³¤ÊÕ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅÚ²°¥·¥ª¥ó¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤ÎÈÓÅÄÀãÇµ¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ëá¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Î¡¢àÊÑ¿Èá¡×¤Ê¤É¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖËö±Ê¤¯²ÈÂ²¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö·ëº§¡¢¥¹¥Ã¥²¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¼ÌÀ¡ªºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÊÑ¿ÈTogether!¡×¡ÖÆó¿Í¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤Ë»ÒÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11Ç¯¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤ÏJK(¥¸¥§¥¤¥¯)Ìò¤Ç½Ð±é¡£º£Ç¯3·îËö¤Ë¡ÖÎ¥¿¦¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÆÍÁ³¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£