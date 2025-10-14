有村智恵がプロアマにゲストとして初出場 渋野日向子、原英莉花ら米国を主戦場とする選手たちとの再会を喜ぶ
有村智恵が自身のインスタグラムを更新。「今週の私」と記すと、「スタンレーレディスホンダ」のプロアマ大会にゲストとして初出場したことを投稿した。
【写真】宮里藍も飛び入り参加!? 超豪華な4ショット【本人のInstagramより】
有村は本大会では2009年、11年、12年と通算3勝を挙げていることから「光栄なことに、大会の記憶や記録を残したとして前夜祭では表彰して頂きました」と報告。「私にとってもこの大会は濃い思い出がたくさん詰まっている大会で、皆さんにもそんな風に感じて頂いていることがとても嬉しかったです」と喜んだ。そして「初めてゲストとして参加した女子ツアーのプロアマでしたが、つい最近までツアーに出てたのでなんだか変な感じ」と心境を明かすも、「でもアメリカから帰国した選手たちにも会えて嬉しかったです」と大いに楽しんだ様子。投稿では練習場で渋野日向子、吉田鈴との写真を撮ろうとしたところ、後ろから宮里藍がチラリと顔を覗かせてくれた写真、同組でラウンドした政田夢乃がお菓子を手にした笑顔の写真を公開。政田とは今まで話す機会はなかったそうだが「もう見た目も性格も可愛くて可愛くて」とべた褒め。それでも正確なショットを高く評価すると「本当に昨今の女子ゴルフ界のレベルの高さを改めて感じさせられています」と若手の台頭に感心していた。さらにEPSONツアーから帰ってきた原英莉花との2ショットも。自身も米ツアーに参戦した経験を持つ有村は米国下部ツアーを戦い抜き、来季のLPGAツアーへの出場権を獲得した原に対し「本当にリスペクトしかない」として、さらなる活躍に期待を寄せていた。「選手たちはみんな結果を出すために頑張っているので、どうしても今は幸福度＝結果が出てるかどうかみたいになってしまうけど、これだけゴルフに情熱をかけて心身ともにすり減らして向き合っている人たちに、少しでも良いことが起こるといいなぁ、そして何より幸せになってほしいなぁ、とトーナメント会場にいるとそんな風に感じてしまいます」とすべての選手にエールを送っていた。最後の写真は芋掘りをする原江里菜が一休みをしている姿。有村も「しっかり筋肉痛きました」「農家の方の凄さを改めて体感しました」と振り返った。しかし「次は絶対子供達もつれていく！！」と早くも次回を楽しみにしていた。この投稿を見た宮里藍は「うん、一枚目に採用されて光栄!!」と喜んだが、原江里菜は「みんないい顔してんのにさ、私の酷すぎん？笑 やり切った顔ではあるけども」とちょっと不満げ。ファンも「最後のコメント泣けます 頑張った人は報われて欲しい！」「素晴らしい話に感動したところに、オチをつけるのは流石です」などとコメントしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロアマ大会に参加した宮里藍は8月以来となるゴルフを満喫 練習場で見つけた渋野日向子との2ショットも公開
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音「日本女子オープン」祝勝会を4人で開催！ 手術を終え療養中の小祝さくらも駆けつけ、お揃いの堀琴音Tシャツを披露
久し振りに国内ツアーに参戦する原英莉花と面白トーク全開の高木優奈 「だから声かけてください！」とファンに猛烈アピール！
【写真】宮里藍も飛び入り参加!? 超豪華な4ショット【本人のInstagramより】
有村は本大会では2009年、11年、12年と通算3勝を挙げていることから「光栄なことに、大会の記憶や記録を残したとして前夜祭では表彰して頂きました」と報告。「私にとってもこの大会は濃い思い出がたくさん詰まっている大会で、皆さんにもそんな風に感じて頂いていることがとても嬉しかったです」と喜んだ。そして「初めてゲストとして参加した女子ツアーのプロアマでしたが、つい最近までツアーに出てたのでなんだか変な感じ」と心境を明かすも、「でもアメリカから帰国した選手たちにも会えて嬉しかったです」と大いに楽しんだ様子。投稿では練習場で渋野日向子、吉田鈴との写真を撮ろうとしたところ、後ろから宮里藍がチラリと顔を覗かせてくれた写真、同組でラウンドした政田夢乃がお菓子を手にした笑顔の写真を公開。政田とは今まで話す機会はなかったそうだが「もう見た目も性格も可愛くて可愛くて」とべた褒め。それでも正確なショットを高く評価すると「本当に昨今の女子ゴルフ界のレベルの高さを改めて感じさせられています」と若手の台頭に感心していた。さらにEPSONツアーから帰ってきた原英莉花との2ショットも。自身も米ツアーに参戦した経験を持つ有村は米国下部ツアーを戦い抜き、来季のLPGAツアーへの出場権を獲得した原に対し「本当にリスペクトしかない」として、さらなる活躍に期待を寄せていた。「選手たちはみんな結果を出すために頑張っているので、どうしても今は幸福度＝結果が出てるかどうかみたいになってしまうけど、これだけゴルフに情熱をかけて心身ともにすり減らして向き合っている人たちに、少しでも良いことが起こるといいなぁ、そして何より幸せになってほしいなぁ、とトーナメント会場にいるとそんな風に感じてしまいます」とすべての選手にエールを送っていた。最後の写真は芋掘りをする原江里菜が一休みをしている姿。有村も「しっかり筋肉痛きました」「農家の方の凄さを改めて体感しました」と振り返った。しかし「次は絶対子供達もつれていく！！」と早くも次回を楽しみにしていた。この投稿を見た宮里藍は「うん、一枚目に採用されて光栄!!」と喜んだが、原江里菜は「みんないい顔してんのにさ、私の酷すぎん？笑 やり切った顔ではあるけども」とちょっと不満げ。ファンも「最後のコメント泣けます 頑張った人は報われて欲しい！」「素晴らしい話に感動したところに、オチをつけるのは流石です」などとコメントしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロアマ大会に参加した宮里藍は8月以来となるゴルフを満喫 練習場で見つけた渋野日向子との2ショットも公開
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音「日本女子オープン」祝勝会を4人で開催！ 手術を終え療養中の小祝さくらも駆けつけ、お揃いの堀琴音Tシャツを披露
久し振りに国内ツアーに参戦する原英莉花と面白トーク全開の高木優奈 「だから声かけてください！」とファンに猛烈アピール！