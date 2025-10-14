日本オープンの組み合わせ発表 連覇かかる今平周吾は生源寺龍憲、蝉川泰果と同組
＜日本オープン 事前情報◇14日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）＞国内男子メジャー「日本オープン」が16日（木）に開幕を迎える。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
≪禁断のロボット試打≫どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング 1〜5位
大会連覇がかかる今平周吾は賞金ランキング1位の生源寺龍憲、2022大会覇者の蝉川泰果と同組になった。初日は午後0時5分に1番からティオフする。石川遼は先週の米ツアー「ベイカレントクラシック」で4位に入った金谷拓実、大会通算2勝の稲森佑貴とラウンドする。今季は米下部コーンフェリー・ツアーで戦い、PGAツアー昇格を決めたばかりの平田憲聖は金子駆大、アダム・スコット（オーストラリア）と回る。今大会の優勝者には来年の「マスターズ」と「全英オープン」の出場権が付与される。賞金総額は2億1000万円。優勝者には4200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 大会初日の組み合わせ
明らかに別物なのに騙される? 『スコッティキャメロン スクエアバック2』の偽物クラブが巧妙だった！
松山英樹のセッティング！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ウソだろ!? 2011年から長尺パターのアダム・スコットが再び「短尺」を投入
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
≪禁断のロボット試打≫どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング 1〜5位
大会連覇がかかる今平周吾は賞金ランキング1位の生源寺龍憲、2022大会覇者の蝉川泰果と同組になった。初日は午後0時5分に1番からティオフする。石川遼は先週の米ツアー「ベイカレントクラシック」で4位に入った金谷拓実、大会通算2勝の稲森佑貴とラウンドする。今季は米下部コーンフェリー・ツアーで戦い、PGAツアー昇格を決めたばかりの平田憲聖は金子駆大、アダム・スコット（オーストラリア）と回る。今大会の優勝者には来年の「マスターズ」と「全英オープン」の出場権が付与される。賞金総額は2億1000万円。優勝者には4200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 大会初日の組み合わせ
明らかに別物なのに騙される? 『スコッティキャメロン スクエアバック2』の偽物クラブが巧妙だった！
松山英樹のセッティング！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ウソだろ!? 2011年から長尺パターのアダム・スコットが再び「短尺」を投入
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】