「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）

７回戦制の第１戦が行われ、ブルワーズは接戦を落とした。２点を追う九回に１点を返したが及ばなかった。

ドジャースの「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手には安打こそ許さなかったが、２つの申告敬遠を含む３四球。試合後、ブルワーズのマーフィー監督は２敬遠について「難しい決断ではなかった。なぜなら一塁が空いていて、併殺のチャンスが作れる状況でマウンドに右投手が立っているのなら、その選択肢をとるべきだからだ」と説明した。

マーフィー監督は「打撃不振とはいえ、少なくとも翔平はフライを打つだけの脅威がある。あの場面で失点するわけにはいかない。（ドジャース先発の）スネル相手の我々の打撃の様子を見れば、失点は許されなかった」と説明した。

ブルワーズは五回１死二塁で大谷を申告敬遠。一、二塁として続くベッツを二ゴロ併殺に打ち取った。１ビハインドの九回１死二、三塁では大谷をこの日２度目の申告敬遠。満塁策をとったが、続くベッツに押し出し四球を与え２点目を奪われた。